Ingeriscono pezzi di ceramica e pile | tre detenuti del carcere minorile ricoverati in ospedale

Tre ragazzi detenuti nel carcere minorile di L’Aquila sono stati portati in ospedale dopo aver ingerito pezzi di ceramica e pile. I medici li hanno sottoposti a controlli e cure appropriate. La polizia sta verificando le circostanze di quanto accaduto e ha avviato le indagini. Al momento, non ci sono dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali responsabilità.

Tre detenuti del carcere minorile di L’Aquila sono ricoverati all’ospedale San Salvatore: hanno ingerito pezzi di ceramica e pile. A piantonarli sono gli agenti di polizia penitenziaria, supportati dalla comandante di reparto e direttrice dell’istituto. A riferire quanto avvenuto il pomeriggio di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Torture sui detenuti del carcere minorile di Casal del marmo: indagati dieci agenti penitenziariDieci agenti della polizia penitenziaria sono indagati dalla procura di Roma per una serie di pestaggi e aggressioni avvenuti nel carcere minorile di... "Torture sui detenuti", indagini su 10 agenti del carcere minorile di Casal del MarmoSchiaffi, pugni, aggressioni improvvise con sedie, mazze di ferro e addirittura estintori.