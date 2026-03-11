violenze nei reparti ospedalieri quattro operatori su dieci aggrediti durante il servizio

In ospedale, quattro operatori su dieci hanno subito aggressioni durante il lavoro, spesso da parte di pazienti che alzano la voce o reagiscono con la violenza. Anche familiari e accompagnatori si sono resi protagonisti di minacce e atti di violenza nei confronti del personale sanitario. La situazione si manifesta con frequenza crescente, creando un clima di tensione nelle strutture sanitarie.

Pazienti che alzano la voce e, sempre più spesso, anche le mani. Familiari o accompagnatori che minacciano e aggrediscono. Medici, infermieri, oss, nel mirino dei violenti nelle corsie d'ospedale, negli ambulatori, nelle sale d'aspetto, in strada quando soccorrono chi si sente male o è vittima di incidente o infortuni, nelle case delle persone che corrono a visitare, assistere, curare. Almeno il 40% degli infermieri viene aggredito in servizio, più del 65% degli operatori sanitari i generale invece subisce forme di violenza durante il turno di lavoro, per fortuna nella maggior parte dei casi "solo" verbale.

