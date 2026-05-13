Aggredita da un militante di CasaPound a Bergamo l'imprenditrice | Ho urlato mi hanno scortato in azienda

Un'imprenditrice di Bergamo ha denunciato di essere stata aggredita da un militante di estrema destra, appartenente a un'organizzazione di destra radicale. Secondo quanto riferito, ha urlato durante l'aggressione e successivamente è stata accompagnata in azienda da alcune persone. La donna ha dichiarato di sentirsi più insicura nell'entrare nel suo luogo di lavoro e ha segnalato l'accaduto alle autorità competenti.

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