Aggredita da un militante di CasaPound a Bergamo l'imprenditrice | Ho urlato mi hanno scortato in azienda
Un'imprenditrice di Bergamo ha denunciato di essere stata aggredita da un militante di estrema destra, appartenente a un'organizzazione di destra radicale. Secondo quanto riferito, ha urlato durante l'aggressione e successivamente è stata accompagnata in azienda da alcune persone. La donna ha dichiarato di sentirsi più insicura nell'entrare nel suo luogo di lavoro e ha segnalato l'accaduto alle autorità competenti.
Intimidita da un militante di estrema destra a Bergamo, un'imprenditrice ha segnalato l'accaduto alle autorità: "Non mi sento più al sicuro quando entro nella mia azienda". Come appreso da Fanpage.it, sul caso è stata depositata anche un'interrogazione parlamentare.🔗 Leggi su Fanpage.it
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