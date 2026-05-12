Aggredita da un militante di CasaPound in presenza della Digos | Ma gli agenti hanno minimizzato

Nel pomeriggio di sabato 9 maggio, nel complesso “Le Terrazze Fiorite” in via Coghetti a Bergamo, si sono verificati momenti di tensione. Una donna è stata aggredita da un militante di CasaPound davanti agli agenti della Digos, che erano presenti sul posto. Secondo quanto riferito, gli agenti avrebbero minimizzato l’accaduto, mentre la vittima ha raccontato l’episodio. La scena si è svolta presso l’agenzia di comunicazione Studiomeme.

Momenti di tensione nel pomeriggio di sabato 9 maggio al complesso “Le Terrazze Fiorite”, in via Coghetti a Bergamo, dove ha sede l’agenzia di comunicazione Studiomeme. Silvia Corna, titolare dell’agenzia e proprietaria degli spazi in cui si trova l’ufficio, denuncia di essere stata bloccata fisicamente e intimidita da un militante appartenente all’assembramento presente davanti alla sede locale di CasaPound mentre stava entrando nel proprio luogo di lavoro. L’episodio sarebbe avvenuto sotto gli occhi delle forze dell’ordine presenti sul posto. Secondo il suo racconto di Corna, quel pomeriggio Silvia si era recata in ufficio soltanto per recuperare alcuni documenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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