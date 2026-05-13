Aggredisce un ragazzo in discoteca rubandogli cellulare e portafoglio | si aprono le porte del carcere per un 33enne

A Jesi, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 33 anni, di origini marocchine e residente in città, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dall’Autorità giudiziaria di Ancona. L’arresto è avvenuto dopo che l’uomo aveva aggredito un ragazzo in una discoteca, sottraendogli il cellulare e il portafoglio. Il soggetto è stato quindi condotto in carcere.

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JESI - I carabinieri di Jesi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di carcerazione emessa dall’Autorità giudiziaria di Ancona, arrestando un 33enne originario del Marocco ma residente a Jesi. Il provvedimento restrittivo è scaturito dalla condanna definitiva a 4 anni e 4 mesi di reclusione per i.🔗 Leggi su Anconatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Secondo arresto in venti giorni: si aprono le porte del carcereIl 12 marzo i carabinieri hanno seguito gli spostamenti di un marocchino di 19 anni già intercettato per spaccio il 24 febbraio a Cartura. Le condanne diventano definitive, per il malvivente si aprono le porte del carcereI carabinieri di Cesena, col supporto dei colleghi di Coriano, sono riusciti ad individuare un 34enne catanese sul quale pendeva un ordine di... Temi più discussi: Aggredisce anziani in piazza prendendoli a pugni, fermato un giovane; Uomo preso a coltellate e ridotto in fin di vita in via Gola a Milano: scatta la caccia all'aggressore, un fermato; Ubriaco e drogato, aggredisce i sanitari: poi calci, pugni e sputi alla polizia; Aggredisce un uomo col bloccasterzo, calci e pugni: Daspo Willy per un 31enne albanese. #Prato Una coltellata diretta al cuore: un ragazzo di 23 anni è ricoverato in gravissime condizioni. L’aggressione, in pieno centro cittadino, dopo che il ragazzo aveva difeso una collega dalle tentate molestie. Fermate due persone: un 16enne italiano e un su x.com Chiari, 19enne ubriaco in pronto soccorso aggredisce i carabinieriNotte agitata al pronto soccorso dell’ospedale di Chiari, dove un ragazzo di 19 anni, in evidente stato di ubriachezza, ha seminato tensione tra pazienti e pe ... elivebrescia.tv Ragazza aggredita da un rottweiler: spunta l'ipotesi che ci sia stato un comandoUna ragazzina di 12 anni è stata azzannata da un rottweiler tenuto da una 15enne a Porto Cesareo: spedizione punitiva? notizie.it