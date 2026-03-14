Secondo arresto in venti giorni | si aprono le porte del carcere

Dopo circa venti giorni dal primo arresto, i carabinieri della Compagnia di Abano hanno nuovamente bloccato un sospetto coinvolto nello spaccio di droga. Questa volta, i militari della stazione di Conselve hanno portato a termine un’operazione in modo rapido e mirato, risultata decisiva per l’arresto in flagranza di un individuo. La vicenda si inserisce in un’azione continuativa contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Il 12 marzo i carabinieri hanno seguito gli spostamenti di un marocchino di 19 anni già intercettato per spaccio il 24 febbraio a Cartura. Bloccato in flagranza di spaccio e trovato in possesso di due etti di cocaina e 3.600 euro di illecita provenienza Un altro duro colpo inferto al mercato dello spaccio dai carabinieri della Compagnia di Abano, I militari dell'Arma della stazione di Conselve, a conclusione di una mirata e rapida attività d’indagine finalizzata al contrasto della diffusione di droghe sul territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 19 anni senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Spacciava nel centro storico di Bronte, si aprono le porte del carcere per un 33enneI carabinieri della compagnia di Randazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Catania nei confronti di... Leggi anche: Per due giorni castelli e manieri aprono le porte al pubblico: ecco quali Flotilla, il giornalista D'Agostino e la detenzione nel carcere israeliano: Sottoposti ad abusi Contenuti utili per approfondire Secondo arresto Discussioni sull' argomento Genova, due arresti della Polizia locale: pusher latitante fermato alla Commenda, altro uomo preso per ricettazione grazie alle telecamere; Serra di marijuana: la fidanzata racconta tutto ai carabinieri, compagno nei guai; Armi e droga, assedio agli Aprea; LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 96-87, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vittoria fondamentale della squadra di Poeta, doppia doppia di Nebo!. Rapinatore ucciso nel Varesotto, preso anche il palo della banda. Secondo arresto dei carabinieri per il colpo del 14 gennaio #ANSA - facebook.com facebook Rapinatore ucciso nel Varesotto, preso anche il palo della banda. Secondo arresto dei carabinieri per il colpo del 14 gennaio #ANSA x.com