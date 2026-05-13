Durante il giorno, alcuni agenti di polizia svolgono le loro mansioni normalmente, ma nel tempo libero si dedicano alla musica, suonando come hobby nei locali della zona. Recentemente, uno di questi gruppi si è esibito al Mamy’s Pub di Cesenatico, attirando un pubblico numeroso e riempiendo il locale. L’evento ha visto la partecipazione di musicisti che, oltre a svolgere il proprio lavoro, condividono la passione per la musica.

Di giorno poliziotti e alla sera come hobby in giro a suonare nei locali, come hanno fatto a Cesenatico al Mamy’s pub con il tutto esaurito. E nell’occasione hanno anche iniziato i festeggiamenti dei primi sette anni insieme. E’ il gruppo " Fuori servizio ", quattro musicisti che si dilettano a fare divertire la gente con musica e canzoni. Il gruppo è composto da Matteo Turci basso e cornamusa, Mirko Fabbri cantante e chitarra acustica, Giovanni Salmeri batteria, Ulrico Bardari chitarra solista e portavoce del gruppo. Con loro dal 2025 c’è il fonico Raffaele Ragazzini. Quando è nato il gruppo? "Sette anni fa. Avevamo già avuto esperienze musicali con altri gruppi di amici e una sera durante una pizzata è venuta l’idea di fare un gruppo anche perchè parlando fra di noi abbiamo scoperto che avevamo gli stessi gusti musicali".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agenti ’Fuori servizio’. Poliziotti e musicisti: "Vi facciamo cantare"

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