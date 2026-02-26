intervento straordinario a palermo poliziotti fuori servizio sventa un furto in un centro commerciale

A Palermo, un intervento improvviso ha impedito un tentativo di furto in un centro commerciale. Un poliziotto fuori servizio ha fermato un uomo di 47 anni che stava cercando di portare via merce per circa 700 euro. La refurtiva è stata recuperata, mentre il complice è riuscito a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Un poliziotto libero dal servizio ha sventato tentato furto in un esercizio commerciale del centro di Palermo. Un 47enne palermitano è stato arrestato dopo essere stato sorpreso a rubare capi di abbigliamento insieme a un complice. L'episodio si è verificato lo scorso sabato quando l'agente, fuori servizio e in compagnia della famiglia, ha notato i movimenti sospetti dei due uomini. Agente fuori servizio sventa un furto a Palermo L'inseguimento e l'arresto Recupero della refurtiva e provvedimenti Identificazione e misure restrittive Agente fuori servizio sventa un furto a Palermo Il poliziotto del Commissariato di P.S. "Centro" si trovava all'interno di un negozio del centro città quando ha osservato due individui aggirarsi tra gli scaffali con atteggiamento sospetto.

