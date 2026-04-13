Tentata rapina in centro arrestato 18enne le vittime due agenti fuori servizio

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rapinare due uomini nel centro storico della città. Le vittime sono un agente della Polizia di Stato e un militare della Guardia di Finanza, entrambi fuori servizio, che si trovavano nel luogo al momento dell’episodio. La scena si è svolta in pieno giorno, attirando l'attenzione di passanti e forze dell’ordine intervenute sul posto.

Tentano una rapina nel cuore del centro storico, ma scelgono le vittime sbagliate: tra i tre uomini avvicinati c’erano infatti un agente della Polizia di Stato e un militare della Guardia di Finanza, entrambi fuori servizio. È finita con un arresto la tentata rapina avvenuta nella serata del 12.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Tenta con il branco una rapina in centro, ma le vittime sono delle forze dell’ordine: arrestato 18enneBologna, 13 aprile 2026 – Tentano una rapina in centro ma le vittime sono appartenenti alle forze dell’ordine. Tentata rapina in tabaccheria, carabiniere fuori servizio blocca due giovaniDue cittadini tunisini, entrambi 25enni, sono stati arrestati per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dai...