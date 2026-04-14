Taranto al via lo Special Basket | tre giorni di sport e inclusione al TurSport

A Taranto si svolge la fase finale dello Special Basket – Concentramento Sud Italia, che si terrà dal 17 al 19 aprile 2026 presso il TurSport di San Vito. L’evento durerà tre giorni e vedrà la partecipazione di squadre provenienti da diverse città del Sud Italia, offrendo un’occasione di sport e inclusione per atleti con disabilità. La manifestazione è stata annunciata nelle scorse settimane, con un’attenzione particolare alle attività sportive dedicate.

Tarantini Time Quotidiano Taranto si prepara ad ospitare la fase finale dello Special Basket – Concentramento Sud Italia, in programma dal 17 al 19 aprile 2026 presso il TurSport di San Vito. L’evento sarà presentato ufficialmente mercoledì 15 aprile alle ore 11.00 nella stessa struttura sportiva, nel corso di una conferenza stampa coordinata dalla giornalista Alessandra Carpino. La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti con disabilità intellettive provenienti da Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia, con 18 squadre coinvolte in un torneo che unisce sport e inclusione. Il programma prevede partite nelle formule 5 contro 5 e 3 contro 3, oltre ai Giochi Speciali dedicati ad atleti con disabilità più gravi.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, al via lo Special Basket: tre giorni di sport e inclusione al TurSport Coppa Nisida 2026: al Circolo Ilva Bagnoli tre giorni di sport e inclusione con Special OlympicsTempo di lettura: 3 minuti Il Circolo Ilva Bagnoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più significativi del calendario remiero... Leggi anche: Dentro lo Sport: cinque giorni di eventi tra cultura, inclusione e valori educativi a Cantù Altra squadra partecipante allo Special Olympics di domenica sarà Vigasio Vipers, squadra di basket integrato che nasce da bisogni concreti: creare gruppo, appartenenza e relazioni vere. Dal 2012, a Verona, la pallacanestro è stata scelta come strumento di - facebook.com facebook