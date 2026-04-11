Marche tre giorni di fede | le vocazioni al centro tra Loreto e Fermo

Le diocesi delle Marche si preparano a vivere un fine settimana dedicato alla fede, tra il 24 e il 26 aprile 2026. L’evento coincide con la 63ª Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni e coinvolge le comunità di Loreto e Fermo. Nei tre giorni, si susseguiranno momenti di preghiera, incontri e iniziative per riflettere sulla chiamata religiosa e coinvolgere i fedeli.

Le diocesi delle Marche si preparano a un fine settimana di intensa riflessione e partecipazione comunitaria tra il 24 e il 26 aprile 2026, in occasione della 63esima Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni. Il programma, coordinato dalle Commissioni regionali dedicate alla Pastorale Vocazionale, Giovanile e per la Famiglia, prevede una serie di momenti spirituali che vedranno coinvolte le metropolie regionali e la città di Loreto, con l’obiettivo di promuovere il tema della santità nel quotidiano. Il percorso di questi tre giorni inizierà venerdì 24 aprile alle ore 21:00, quando tre diverse realtà religiose celebreranno Veglie Vocazionali in simultanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche, tre giorni di fede: le vocazioni al centro tra Loreto e Fermo Tipicità Festival ai nastri di partenza: le Marche in vetrina al Fermo Forum tra sapori del mondo e innovazioneLa 34ª edizione della rassegna vede la partecipazione di 200 espositori e delegazioni da 4 continenti per celebrare eccellenze locali, benessere e... Via Loreto, l'incrocio maledetto: tre incidenti in pochi giorni ad Ariano IrpinoL'incrocio di via Loreto, nel territorio comunale di Ariano Irpino, torna a ritagliarsi uno spazio cupo nella cronaca locale. Temi più discussi: Le città per le vacanze economiche nelle Marche: 3 destinazioni dove prenotare per l’estate 2026; Pasqua a Pesaro: tre giorni tra mare, musica ed eventi; Dal pieno inverno alla quasi estate in 72 ore: sulle Marche un'escursione termica di 18 gradi (ma non dura molto); Street food e musica: tre giorni di festa al Mercato Ittico. Riaperto il traffico dei treni sulla linea Adriatica dopo tre giorni di passioneI danni causati dalla frana in Molise avevano paralizzato la circolazione. Permangono ancora alcuni ritardi. Rfi Marche: Difficile dire quando tornerà la normalità, ma siamo ottimisti ... rainews.it I Giorni della Merla nelle Marche: freddi (ma non troppo) e con la neve in quotaANCONA - Arrivano i Giorni della Merla, gli ultimi tre di gennaio che la tradizione popolare vorrebbe come i più freddi dell’anno, e il termometro s’adegua, scendendo di qualche grado dopo il rialzo ... corriereadriatico.it Tacconi, hummus, ravioli ripieni e coniglio farcito: la fave sono le star della primavera nelle Marche. Ricette e consigli - facebook.com facebook #CheAriaFa nelle #Marche. Giovedì #9Aprile valori del #PM10 nella normavin tutta la regione. Ogni giorno tutti i dati alla pagina del sito #ARPAM aria.arpa.marche.it/Report.aspx x.com