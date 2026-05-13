Affari Tuoi doppia vincita per i coniugi calabresi | sfondano alla Regione Fortunata e intascano 106.000€

Da ilsipontino.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Grande festa nello studio di Affari Tuoi, dove nella puntata del 13 maggio la Calabria è salita sotto i riflettori con Federica e il suo amato marito Francesco. Per la coppia è stata una partita fatta di emozioni altalenanti, colpi di scena e tanta complicità, affrontata sempre con il sorriso e senza mai perdere la grinta. Uniti nella buona e nella cattiva sorte, i due calabresi sono riusciti a conquistare addirittura due vincite. La prima grazie a Gennarino, la seconda con la Regione Fortunata. Federica è di Montepaone, in provincia di Catanzaro, ha 34 anni e lavora come assistente notarile. Al suo fianco c’è Francesco, veterinario di 42 anni originario di Soverato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

affari tuoi doppia vincita per i coniugi calabresi sfondano alla regione fortunata e intascano 1060008364
© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, doppia vincita per i coniugi calabresi: sfondano alla Regione Fortunata e intascano 106.000€
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Affari Tuoi, Alberto ed Eleonora ribaltano tutto sul filo di lana: la vincita alla Regione FortunataEra iniziata con il piede sbagliato l’ultima puntata di Alberto, dall’Emilia-Romagna.

Leggi anche: Affari Tuoi, concorrente incredula dopo il colpo grosso alla Regione Fortunata

affari tuoi affari tuoi doppia vincitaDa Adelfia ad Affari Tuoi, Raffaele vince 30 mila euro dopo 24 puntate: «Finale emozionante e cambio decisivo»Il concorrente pugliese protagonista del game show Rai festeggia il risultato grazie a una scelta all’ultimo istante. «Un’esperienza intensa, Stefano De Martino ha saputo aiutarmi nei momenti di tensi ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Benedetta e Filippo. Doppia vincita in televisioneTERNI – Due ternani, una donna e un ragazzo protagonisti nella puntata di mercoledì di ‘Affari Tuoi’ e alla ‘Ruota della Fortuna. Benedetta, infermiera di Narni, pacchista, impiegata presso studio ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web