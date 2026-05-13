Grande festa nello studio di Affari Tuoi, dove nella puntata del 13 maggio la Calabria è salita sotto i riflettori con Federica e il suo amato marito Francesco. Per la coppia è stata una partita fatta di emozioni altalenanti, colpi di scena e tanta complicità, affrontata sempre con il sorriso e senza mai perdere la grinta. Uniti nella buona e nella cattiva sorte, i due calabresi sono riusciti a conquistare addirittura due vincite. La prima grazie a Gennarino, la seconda con la Regione Fortunata. Federica è di Montepaone, in provincia di Catanzaro, ha 34 anni e lavora come assistente notarile. Al suo fianco c’è Francesco, veterinario di 42 anni originario di Soverato.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, doppia vincita per i coniugi calabresi: sfondano alla Regione Fortunata e intascano 106.000€

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