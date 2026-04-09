In una puntata di Affari Tuoi, una coppia proveniente dall'Emilia-Romagna ha vinto 50 mila euro grazie a una scelta decisiva nel finale. La partita si è svolta tra vari momenti di tensione, con diversi pacchi blu aperti e alcune occasioni perse lungo il percorso. La gara si è conclusa con un colpo di scena, regalando alla coppia un risultato inaspettato, grazie a un colpo di fortuna arrivato all’ultimo momento durante la selezione dei pacchi.

Era iniziata con il piede sbagliato l’ultima puntata di Alberto, dall’Emilia-Romagna. L’uomo, che Stefano De Martino ha definito di bell’aspetto, ha portato con sé in studio la moglie, la quale ha saputo sorridere con leggerezza alle tante battute fatte sul marito nei giorni precedenti. La loro partita si è rivelata fin da subito in salita, quasi come se il destino avesse deciso di metterli alla prova: nessun jackpot, una sequenza insistente di pacchi blu a ogni chiamata, e quella sensazione crescente che tutto fosse già scritto. Eppure, proprio sul finale, è accaduto ciò che nessuno si aspettava. Alberto viene da Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, ed è il secondo di tre figli maschi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Affari Tuoi, Alberto ed Eleonora ribaltano tutto sul filo di lana: la vincita alla Regione Fortunata

Paola e Andrea perdono tutto ad Affari Tuoi: la puntata finisce male alla Regione fortunataPaola e Andrea protagonisti di una serata sfortunata ad Affari Tuoi: dopo un avvio promettente, la coppia rifiuta l’offerta da 30mila euro e perde i...

Leggi anche: Herbert stuzzica Alberto ed Eleonora ad Affari Tuoi: “Sono già belli, non si può avere tutto”, ma poi vincono

Temi più discussi: Affari Tuoi, la puntata del 4 aprile: Andrea dalla Sicilia vince 50mila euro nel Sabato Santo; Estate in Diretta, Flavio Montrucchio beffato sul gong: la Rai sceglie una conduttrice a sorpresa. Chi è; Affari Tuoi stasera 3 aprile non va in onda, su Rai1 La passione di Crans con Bruno Vespa e la Via Crucis; Italia-Bosnia, telecronaca Rai sotto accusa: Lamenti e zero critiche e il ‘taglio’ per Bruno Vespa.

Herbert stuzzica Alberto ed Eleonora ad Affari Tuoi: Sono già belli, non si può avere tutto, ma poi vinconoLa partita di Alberto e sua moglie Eleonora ad Affari Tuoi è disastrosa. I due vengono stuzzicati da Herbert Ballerina per la loro bellezza. Arrivano alla Regione Fortuna e contro ogni pronostico ... fanpage.it

Affari Tuoi, Alberto ed Eleonora ribaltano tutto sul filo di lana: la vincita alla Regione FortunataUna partita in salita, tra pacchi blu e occasioni mancate, si trasforma in un finale emozionante: il Molise regala alla coppia dell'Emilia-Romagna una vittoria da 50.000 euro ... ilsipontino.net

Ospiti speciali domani ad Affari Tuoi - facebook.com facebook