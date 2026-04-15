Quarta pista il benestare di Uiltrasporti | Occasione di crescita per lo scalo

Il 15 aprile 2026, in relazione al progetto Masterplan 2046 relativo all'aeroporto di Fiumicino, le rappresentanze di Uiltrasporti Nazionale e Lazio hanno espresso un parere positivo sulla quarta pista in fase di sviluppo. La loro approvazione si concentra sulla potenzialità di questo intervento di ampliamento, ritenuto un’opportunità di crescita per lo scalo romano. Il progetto mira a rafforzare la posizione dell’aeroporto come hub strategico nel contesto europeo.

Fiumicino, 15 aprile 2026 – In merito agli sviluppi del Masterplan 2046 per l’aeroporto di Fiumicino, la Uiltrasporti Nazionale e la Uiltrasporti Lazio esprimono una visione propositiva su un progetto che consolida il ruolo dello scalo romano come hub strategico per l’Europa. Il sindacato sottolinea come l’ampliamento infrastrutturale rappresenti una straordinaria opportunità per promuovere un modello di sviluppo dove l’efficienza dei trasporti e la centralità dei lavoratori procedano in piena sinergia. “Il Masterplan è un’occasione di crescita che accogliamo con favore, poiché proietta il nostro scalo in una dimensione di eccellenza tecnologica e sostenibile,” dichiarano il Segretario Nazionale del Trasporto Aereo, Ivan Viglietti, e il Segretario Regionale della Uiltrasporti Lazio, Giuliano Scarselletti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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