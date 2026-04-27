Il mercato dell'Inter si arricchisce di nuove indiscrezioni riguardo al possibile ritorno di Lukaku. Secondo fonti di mercato, il giocatore avrebbe manifestato il desiderio di tornare a Milano. La società nerazzurra sta valutando le prossime mosse, mentre le trattative continuano a essere al centro dell'attenzione. La situazione resta in evoluzione e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, Moretto: «Lukaku ha un desiderio di tornare a Milano. I nerazzurri.». Segui le ultimissime sui nerazzurri. In queste ore, sono emersi aggiornamenti riguardanti il futuro di Romelu Lukaku. Le indiscrezioni arrivano da Matteo Moretto. Durante un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha delineato lo scenario attuale. Secondo Moretto, il futuro del centravanti del Napoli è ancora tutto da scrivere, ma ci sono segnali precisi sulla volontà del giocatore e della compagine meneghina. PAROLE – « Lukaku ha un desiderio di tornare a Milano. All’Inter chiaramente le porte sono chiuse, bisogna capire se al Milan possono strutturarsi alcuni discorsi.🔗 Leggi su Internews24.com

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