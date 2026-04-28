Romelu Lukaku si prepara a lasciare il Napoli alla fine della stagione e ha manifestato il desiderio di tornare a Milano. Dopo l’esperienza in azzurro, l’attaccante belga cerca una nuova opportunità nel calcio. La sua partenza sembra ormai certa e le trattative con altri club sono in corso. La volontà di tornare nel capoluogo lombardo è stata espressa pubblicamente, ma ancora non sono stati ufficializzati dettagli o accordi.

Romelu Lukaku a fine stagione è destinato a lasciare Napoli e cerca una nuova squadra per la prossima stagione. “Lukaku, contratto in scadenza nel 2027, lascerà il Napoli a fine stagione e vi posso dire che chiaramente Lukaku, per la storia, per il recente passato, per determinati anche investimenti a livello privato, per l’amore che prova anche nei confronti della città, tornerebbe volentieri a Milano. Però è chiaro che la sponda Inter è una sponda chiusa per ovvi motivi. Il Milan cerca un attaccante: io non sto dicendo che ci siano trattative, non sto dicendo che ci siano contatti; vedremo se magari Lukaku potrà essere proposto al Milan nelle prossime settimane, ma sicuramente la notizia è che Lukaku, lasciando il Napoli a fine anno, dovrà trovare chiaramente una soluzione da cui ripartire.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku ai saluti: il belga vorrebbe tornare a Milano

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