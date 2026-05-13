Romelu Lukaku ha lasciato il Napoli e si è trasferito in Belgio, senza salutare il Maradona. La sua partenza è stata concordata con la società e da domani sarà disponibile per la Nazionale belga. Secondo quanto riportato, si sta avviando verso una cessione, mentre il giocatore si prepara a rientrare nel suo paese. La situazione riguarda principalmente i rapporti tra il calciatore e il club partenopeo.

Romelu Lukaku lascia il Napoli e vola in Belgio: secondo Repubblica, Big Rom ha abbandonato Castel Volturno d’accordo con la società e da domani sarà a disposizione della sua Nazionale. L’attaccante belga non scenderà in campo al Maradona per un saluto ai tifosi azzurri. La frattura con Antonio Conte si è consumata definitivamente dopo una stagione caratterizzata dall’infortunio muscolare di agosto che lo ha tenuto fuori quasi completamente dai giochi. Lukaku aveva faticato a rientrare e aveva segnato un unico gol in campionato nella vittoria di Verona, senza trovare più spazio negli equilibri tattici del Napoli. Nelle ultime settimane, il bomber aveva già rotto gli indugi allenandosi in Belgio senza autorizzazione, consolidando la rottura con il club partenopeo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Addio Lukaku, niente saluto al Maradona: torna in Belgio e poi la cessione, il punto

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