Il futuro di Romelu Lukaku torna al centro delle discussioni in casa Napoli. L’attaccante belga, protagonista in Serie A, resta legato al club azzurro da un contratto ancora valido per un anno, ma alcune riflessioni iniziano a emergere. Il richiamo delle origini e il legame con l’ Anderlecht riaprono uno scenario che sembrava lontano. Non si tratta di una decisione immediata, ma di una possibilità concreta che potrebbe prendere forma nei prossimi mesi, soprattutto dopo la fine della stagione. Il legame con il Belgio. Lukaku non ha mai nascosto il suo rapporto con l’ Anderlecht, club dove è cresciuto e che rappresenta una parte importante della sua carriera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Lukaku vuole tornare in Belgio”, arriva la sentenza: quando potrebbe dire addio al Napoli

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