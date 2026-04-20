Oggi a Castelvolturno si è svolto un incontro tra l’attaccante e il tecnico dopo un mese di tensioni. L’attaccante, che tornerà in Belgio per recuperare, ha confermato la sua presenza al Mondiale. Dopo il colloquio, il giocatore è tornato nel suo paese. La situazione tra i due sembra essersi rasserenata, ma non sono state fornite indicazioni sui prossimi passi.

Come se fossero reduci da scherzi a parte, il Napoli e Lukaku si sono (ri)visti, a un mese dall’ultimo incontro, si sono anche parlati e poi hanno provveduto a togliere i panni sporchi dal tavolo, per far sopprimere forse la voglia di lanciarli nell’aria. O magari no. Romelu Lukaku torna da dove è appena arrivato, se ne va ad Anversa, completerà in Belgio il suo recupero in vista del Mondiale, probabilmente pagherà una multa (ma chi può dirlo?) per avere fatto di testa sua il 26 marzo scorso - cioè aver disertato gli allenamenti con il Napoli - e poi parteciperà al Mondiale. Se dovesse andar meglio, farà in tempo a tornare a Castel Volturno, ma mancano cinque partite il 24 maggio si avvicina, perché avventurarsi in un altro viaggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lukaku, blitz a Napoli: vede Conte poi torna in Belgio. Cosa succede ora

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