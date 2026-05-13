Addio lancio del riso la nuova frontiera del gran finale nuziale è lo scivolo ad acqua
Negli ultimi tempi, alcuni sposi hanno deciso di abbandonare le tradizioni più diffuse come il lancio del riso o dei petali, optando per alternative più originali. Tra queste, uno scivolo ad acqua si sta facendo strada come nuovo modo di salutare gli invitati al termine delle nozze. Questa scelta ha attirato l’attenzione di chi cerca un modo diverso per concludere la cerimonia.
C ’è chi lancia il riso, chi fa volare i petali. Gli sposi Didi Reiter e Garrett Reiter hanno scelto un’altra strada. Al termine della cerimonia, hanno trasformato il loro matrimonio in uno show sorprendente: uno slip ‘n slide, uno scivolo d’acqua allestito fuori dalla chiesa, percorso in abito da sposa e completo elegante, tra schizzi, risate e applausi. Il video, realizzato dal fotografo Johnny Pace, regala un’idea di nozze che rompe gli schemi senza perdere intensità emotiva. Un gesto liberatorio, condiviso con amici e famiglia, che segna l’inizio di qualcosa di nuovo. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo L’uscita di nozze più folle del web: sposi sullo scivolo d’acqua iO Donna.🔗 Leggi su Iodonna.it
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