Addio lancio del riso la nuova frontiera del gran finale nuziale è lo scivolo ad acqua

Negli ultimi tempi, alcuni sposi hanno deciso di abbandonare le tradizioni più diffuse come il lancio del riso o dei petali, optando per alternative più originali. Tra queste, uno scivolo ad acqua si sta facendo strada come nuovo modo di salutare gli invitati al termine delle nozze. Questa scelta ha attirato l’attenzione di chi cerca un modo diverso per concludere la cerimonia.

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