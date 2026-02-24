Batteri mangiatumori | la nuova frontiera del trattamento del cancro

Gli scienziati dell’Università di Waterloo hanno scoperto che alcuni batteri modificati possono attaccare e distruggere le cellule tumorali. Questa scoperta nasce dalla ricerca su come i batteri, dopo essere stati geneticamente alterati, possono diventare alleati contro il cancro. I ricercatori hanno già testato questa tecnica sui modelli di laboratorio, ottenendo risultati promettenti. La strada verso un nuovo metodo terapeutico si fa più concreta grazie a questa innovativa strategia biologica.

Gli scienziati dell'Università di University of Waterloo stanno sviluppando un approccio innovativo per combattere i tumori utilizzando batteri geneticamente ingegnerizzati. Questi microbi sono progettati per prosperare all'interno dei tumori solidi, nutrendosi delle cellule tumorali dall'interno e offrendo una strategia completamente nuova nella lotta contro il cancro. Al centro di questo trattamento c'è il batterio Clostridium sporogenes, normalmente presente nel suolo e capace di sopravvivere solo in ambienti completamente privi di ossigeno. Il nucleo dei tumori solidi è costituito da cellule morte e privo di ossigeno, creando le condizioni ideali per la crescita di questo microbo.

