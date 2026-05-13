Addio improvviso di Muric | il club cerca subito un nuovo portiere
Il portiere Muric ha annunciato improvvisamente la sua uscita dalla squadra, lasciando il club alla ricerca immediata di un sostituto. Tra i candidati ci sono Turati e altri nuovi acquisti, ma ancora non sono stati definiti i nomi ufficiali. La partenza del portiere potrebbe influenzare la stabilità del reparto difensivo, che dovrà adattarsi rapidamente alla nuova situazione. La società sta valutando le opzioni per colmare il vuoto lasciato.
? Domande chiave Chi prenderà il posto di Muric tra Turati e nuovi acquisti?. Come influirà l'addio improvviso sulla stabilità della difesa neroverde?. Quale cifra pagherà il Torino per riscattare definitivamente Walukiewicz?. Perché la dirigenza deve cambiare subito i piani per la porta?.? In Breve Il portiere torna all'Ipswich Town dopo la fine del prestito in Emilia.. Il Torino riscatta Sebastian Walukiewicz per una cifra di 5 milioni di euro.. La dirigenza valuta Stefano Turati come possibile sostituto per la prossima stagione.. Il portiere Arijanet Muric ha comunicato il proprio addio alla squadra neroverde per motivi personali, decidendo di rientrare all’Ipswich Town dopo la conclusione del prestito.🔗 Leggi su Ameve.eu
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