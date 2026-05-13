Addio improvviso di Muric | il club cerca subito un nuovo portiere

Il portiere Muric ha annunciato improvvisamente la sua uscita dalla squadra, lasciando il club alla ricerca immediata di un sostituto. Tra i candidati ci sono Turati e altri nuovi acquisti, ma ancora non sono stati definiti i nomi ufficiali. La partenza del portiere potrebbe influenzare la stabilità del reparto difensivo, che dovrà adattarsi rapidamente alla nuova situazione. La società sta valutando le opzioni per colmare il vuoto lasciato.

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