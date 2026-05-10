Sommer verso l’addio il possibile ritorno in Svizzera tra le opzioni del portiere dell’Inter | un club ci crede

Il portiere dell’Inter potrebbe lasciare il club a fine stagione. Tra le opzioni valutate ci sarebbe un ritorno in Svizzera, dove un club locale mostra interesse. Il club svizzero avrebbe già manifestato l’intenzione di riavere il giocatore in rosa, puntando sulla sua esperienza internazionale. La situazione resta ancora in evoluzione, con il futuro del portiere che potrebbe prendere diverse direzioni nelle prossime settimane.

di Paolo Moramarco Sommer verso l’addio, il possibile ritorno in Svizzera tra le opzioni del portiere dell’Inter: il Basilea sogna di rivederlo in rossoblù. Yann Sommer, portiere svizzero dell’ Inter, è la prima scelta del Basilea per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da 4-4-2.com, il presidente del club elvetico David Degen sarebbe particolarmente interessato a riportare in patria l’estremo difensore nerazzurro sempre più ai margini del progetto della squadra di Chivu, decisa a puntare su Martinez la prossima stagione. Sommer Basilea, l’indizio di Degen. Nel podcast ufficiale del club, Degen aveva lasciato intendere che il suo portiere preferito gioca a circa 300-350 chilometri di distanza, riferimento interpretato come un chiaro rimando a Sommer.🔗 Leggi su Internews24.com

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