Addio Cremona | da Langford e Diener a Ricci e Poeta i volti simbolo dell' era Vanoli

Da gazzetta.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 16 anni nel massimo campionato, la squadra di basket di Cremona si trasferisce a Roma, segnando la fine di un’epoca. Nel corso degli anni, i giocatori più rappresentativi sono stati Langford, Diener, Ricci e Poeta, che hanno lasciato un’impronta significativa nella storia del club. La decisione rende ufficiale il cambio di sede e di denominazione, portando a una nuova fase per il team.

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Vent’anni di Serie A, sedici nella massima categoria, una Coppa Italia e una lunga sequenza di stagioni vissute sempre oltre i pronostici, smentendo puntualmente chi l'ha indicata come principale candidata alla retrocessione. Ma la Vanoli Cremona ha costruito la propria identità anche - e soprattutto - attraverso i giocatori che ne hanno attraversato la storia. Dieci nomi, tra i più iconici, per raccontare un'epoca che si chiude.  Prima di essere votato Mvp dell’EuroChallenge con la Virtus Bologna, prima di trascinare Milano ai quarti di Eurolega e al primo scudetto 18 anni dopo l'ultima volta, prima di affermarsi come uno dei grandi realizzatori del basket europeo, è Cremona a portare per prima Keith Langford sulla mappa del basket italiano ed europeo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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