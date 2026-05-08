Il titolo sportivo di Cremona, noto come Vanoli, è stato trasferito a Roma. La decisione riguarda il cambio di sede e di proprietà del team di pallacanestro. Sono stati annunciati nuovi protagonisti che prenderanno parte al progetto a Roma, mentre il coinvolgimento di Ettore Messina, figura di rilievo nel settore, è stato confermato per la gestione della squadra. La mossa segna un cambiamento significativo nel panorama cestistico italiano.

? Domande chiave Chi sono i nuovi protagonisti del progetto cestistico romano?. Come influirà il coinvolgimento di Ettore Messina sulla nuova realtà?. Perché la Juvi rappresenta l'unica speranza per il basket cremonese?. Quali sono le cause profonde che hanno spinto Aldo Vanoli all'addio?.? In Breve Progetto romano guidato da Donnie Nelson e Rimantas Kaukenas con possibile coinvolgimento di Ettore Messina.. Cremona punta sulla Juvi, realtà storica fondata nel 1952 che milita attualmente in A2.. Ciclo Vanoli concluso dopo sedici stagioni consecutive nella massima serie e Coppa Italia 2019.. Passaggio causato dai problemi di salute di Aldo Vanoli emersi durante il periodo pandemico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio Vanoli: il titolo sportivo di Cremona si sposta a Roma

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