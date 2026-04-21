Oss e poeta aveva parlato della ' convivenza' col cancro anche in tv e si era candidato alle comunali | addio a Luigi Bray
È scomparso Luigi Bray, noto anche come oss e poeta, che aveva affrontato pubblicamente il tema della convivenza con il cancro durante un’intervista al telegiornale regionale. In passato, si era candidato alle elezioni comunali, partecipando attivamente alla vita pubblica. La sua testimonianza aveva attirato l’attenzione per il modo diretto e sincero con cui aveva condiviso la sua esperienza personale con la malattia.
Aveva parlato della ‘convivenza’ con il cancro anche in televisione, in una intervista al tg regionale. "L'augurio per ognuno di noi è quello di ballare tra una mattonella e l'altra. La vita è tutta in quel ballo. Accanto a noi qualcuno ci aspetta per quel giro di valzer, tango o milonga poco.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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