Travolta da un albero abbattuto dal vento il dolore di Bisceglie per Alicia | Tragedia indicibile
A Bisceglie, una ragazza è stata investita da un albero caduto a causa delle forti raffiche di vento mentre si trovava in strada dopo aver lasciato scuola. La giovane stava camminando a piedi e stava tornando a casa quando l’albero si è abbattuto, causando gravi ferite. La comunità si è stretta attorno al dolore dei familiari, mentre le autorità hanno avviato le verifiche sulle cause dell’incidente.
Era appena uscita da scuola e stava camminando in strada per far ritorno a casa, quando un albero, abbattuto dal forte vento, l'ha colpita. Per Alicia Amoruso, 12 anni, non c'è stato nulla da fare. Nonostante i soccorsi, è arrivata in ospedale senza vita. Una tragedia, quella avvenuta ieri a.🔗 Leggi su Baritoday.it
Travolta e schiacciata da un albero abbattuto dal vento, il dolore di Bisceglie per Alicia: "Tragedia indicibile"Era appena uscita da scuola e stava camminando in strada per far ritorno a casa, quando un albero, abbattuto dal forte vento, l'ha colpita.
Ragazza travolta da un albero sradicato dal vento a Bisceglie: morta sul colpoStava camminando quando è stata travolta da un grosso pino abbattuto dal forte vento.
Travolta e schiacciata da un albero abbattuto dal vento, il dolore di Bisceglie per Alicia: "Tragedia indicibile" x.com
BISCEGLIE - La Procura di Trani indaga sulla morte di Alicia Amoruso, travolta da un albero abbattuto dal vento. Stop alle lezioni e attivato il Centro operativo comunale per le verifiche di sicurezza - facebook.com facebook