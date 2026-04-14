Travolta da un albero abbattuto dal vento il dolore di Bisceglie per Alicia | Tragedia indicibile

A Bisceglie, una ragazza è stata investita da un albero caduto a causa delle forti raffiche di vento mentre si trovava in strada dopo aver lasciato scuola. La giovane stava camminando a piedi e stava tornando a casa quando l’albero si è abbattuto, causando gravi ferite. La comunità si è stretta attorno al dolore dei familiari, mentre le autorità hanno avviato le verifiche sulle cause dell’incidente.