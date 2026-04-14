Travolta e schiacciata da un albero abbattuto dal vento il dolore di Bisceglie per Alicia | Tragedia indicibile

Da baritoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bisceglie, si è verificato un incidente che ha coinvolto una giovane vittima, travolta e schiacciata da un albero abbattuto dal vento. La ragazza stava percorrendo la strada a piedi dopo aver lasciato la scuola, quando l’albero si è abbattuto improvvisamente. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità, che si è stretta intorno alla famiglia della vittima. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’accaduto.

Era appena uscita da scuola e stava camminando in strada per far ritorno a casa, quando un albero, abbattuto dal forte vento, l'ha colpita. Per Alicia Amoruso, 12 anni, non c'è stato nulla da fare. Nonostante i soccorsi, è arrivata in ospedale senza vita. Una tragedia, quella avvenuta ieri a.🔗 Leggi su Baritoday.it

Ragazza travolta da un albero sradicato dal vento a Bisceglie: morta sul colpoStava camminando quando è stata travolta da un grosso pino abbattuto dal forte vento.

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