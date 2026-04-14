Travolta e schiacciata da un albero abbattuto dal vento il dolore di Bisceglie per Alicia | Tragedia indicibile

A Bisceglie, si è verificato un incidente che ha coinvolto una giovane vittima, travolta e schiacciata da un albero abbattuto dal vento. La ragazza stava percorrendo la strada a piedi dopo aver lasciato la scuola, quando l’albero si è abbattuto improvvisamente. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità, che si è stretta intorno alla famiglia della vittima. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’accaduto.