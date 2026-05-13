Addio al lanciatore di mobili della zona di via Callicratide | scatta l' espulsione per il 26enne che terrorizzava il quartiere

Un giovane di 26 anni è stato espulso dalla zona di via Callicratide, dopo aver causato scompiglio nel quartiere con lanci di mobili dalle finestre. Le autorità hanno preso questa decisione dopo aver constatato il comportamento aggressivo dell'uomo, che aveva terrorizzato gli abitanti della zona negli ultimi tempi. La misura di espulsione mira a prevenire ulteriori episodi di disturbo e a garantire la sicurezza dei residenti.

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Fine della corsa per l'uomo che aveva trasformato la zona di via Callicratide in un campo di battaglia a colpi di mobili lanciati dalle finestre. L'ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione firmato dal prefetto nei confronti del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Stazione nel caos, scatta il rimpatrio: espulso l’uomo che terrorizzava residenti e negoziantiPesaro, 4 maggio 2026 – Paura tra stazione e centro, poi il rimpatrio: si chiude con un volo diretto in Gambia la vicenda che per giorni ha tenuto in... Fiumicino, arrivano le isole ecologiche mobili: il calendario zona per zonaRoma, 28 aprile 2026 – A partire da sabato 2 maggio sarà attivato un servizio di raccolta tramite isole ecologiche mobili, distribuite nelle diverse... Argomenti più discussi: Bruno Conti si racconta: dal baseball di Nettuno al Mundial 1982, la sua lezione sui vivai; Addio a Evaristo Beccalossi: Inter e calcio italiano in lutto; Alex Zanardi: migliaia di persone all'addio del campione. Tanti VIP, in chiesa anche l'handbike dell'oro olimpico. Nessun modo - reddit.com reddit Addio al lanciatore di mobili della zona di via Callicratide: scatta l'espulsione per il 26enne che terrorizzava il quartiereDopo i raid di aprile, quando aveva scaraventato in strada persino un divano, per lo straniero irregolare con un lunghissimo curriculum criminale si sono aperte le porte del centro di permanenza per i ... agrigentonotizie.it