Fiumicino arrivano le isole ecologiche mobili | il calendario zona per zona

A partire da sabato 2 maggio, nel territorio comunale, verrà avviato un nuovo servizio di raccolta rifiuti tramite isole ecologiche mobili. Queste stazioni saranno posizionate in diverse zone e saranno accessibili una volta alla settimana. La misura coinvolge varie aree del comune e si svolgerà secondo un calendario che indica il giorno di esposizione per ciascuna zona.

Roma, 28 aprile 2026 – A partire da sabato 2 maggio sarà attivato un servizio di raccolta tramite isole ecologiche mobili, distribuite nelle diverse zone del territorio comunale con cadenza settimanale. Le postazioni saranno operative, dalle 15:00 alle 19:00, secondo il seguente calendario: Lunedì • Isola Sacra? Largo Borsellino • Fiumicino? Plateatico Via Foce Micina Martedì • Parco Leonardo ( Le Vignole)? Parcheggio Via Copenaghen Mercoledì o Testa di Lepre – Largo Formichi o Tragliatella – Via delle Pertucce o Tragliata – Via Casale del Castellaccio o Granaretto via di Granaretto o Torrimpietra Via Aurelia Le località cambiano ogni.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Carrellati, che brutti: arrivano le isole ecologicheOperazione “pulizia” a Lecce dove l’obiettivo di Palazzo Carafa è ridurre – se non eliminare – la presenza dei carrellati nel centro storico,... Design Week 2026, scatta il piano traffico: tutte le strade chiuse e i nuovi divieti zona per zonaMilano si prepara a cambiare pelle per l'appuntamento più atteso dell'anno: il Salone del Mobile e tutto quello che gli gira attorno. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Raccolta sfalci e potature, dal 2 maggio parte il nuovo piano con isole mobili. Fiumicino, arrivano le isole ecologiche mobili: il calendario zona per zonaRoma, 28 aprile 2026 – A partire da sabato 2 maggio sarà attivato un servizio di raccolta tramite isole ecologiche mobili, distribuite nelle diverse zone del territorio comunale con cadenza settimanal ... ilfaroonline.it Comune di Fiumicino contro rifiuti abbandonati, nuovo canale per le segnalazioni con i cittadini protagonistiIl Comune di Fiumicino comunica che è attivo un canale diretto con l’Assessorato all’Ambiente per la gestione delle segnalazioni di abbandono rifiuti Fiumicino. Il servizio nasce per contrastare in mo ... msn.com