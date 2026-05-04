A Pesaro, la stazione e le zone circostanti sono state teatro di tensioni negli ultimi giorni, con residenti e negozianti che hanno segnalato comportamenti inquietanti da parte di un uomo. Dopo un periodo di vigilanza e interventi delle forze dell’ordine, è stato deciso il rimpatrio dell’individuo, che è stato accompagnato su un volo diretto in Gambia. La situazione si è così conclusa con l’espulsione dell’uomo e la fine delle tensioni.

Pesaro, 4 maggio 2026 – Paura tra stazione e centro, poi il rimpatrio: si chiude con un volo diretto in Gambia la vicenda che per giorni ha tenuto in tensione Pesaro e parte della costa fino a Cattolica. Un cittadino gambiano, identificato come J.B., è stato rintracciato nella zona della stazione e rimpatriato dalla Polizia di Stato dopo una serie di episodi che avevano alimentato timori diffusi tra residenti e negozianti. Negli ultimi giorni l’uomo era stato al centro di comportamenti giudicati di rilevante allarme sociale. Revoca del permesso. L’Ufficio Immigrazione ha riesaminato la posizione dell’uomo arrivando alla revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale a causa dei suoi precedenti e di una valutazione complessiva di pericolosità, con le esigenze di sicurezza pubblica ritenute prevalenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stazione nel caos, scatta il rimpatrio: espulso l’uomo che terrorizzava residenti e negozianti

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