Addio a Ilerio Fiammenghi Gestì la storica ferramenta

È deceduto all’età di 84 anni Ilerio Fiammenghi, titolare di una ferramenta che operava nel quartiere di Borgo San Rocco. La sua attività, nota nel settore, aveva avuto inizio molti anni fa e ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dai familiari e dai colleghi.

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È morto, a 84 anni, Ilerio Fiammenghi, titolare dell’omonima e storica ferramenta di Borgo San Rocco. Il funerale è previsto domani alle 9.15 con partenza dalla camera mortuaria dell’ospedale di Ravenna per la chiesa di San Rocco dove alle 9.45 si celebrerà la funzione. Le offerte andranno alla mensa di fraternità San Rocco. La notizia della scomparsa si è diffusa velocemente nel Borgo e numerosissime sono state le attestazioni di cordoglio: e non poteva essere che così perché sono più di settant’anni che quel negozio di ferramenta è aperto: "Noi facciamo di tutto per continuare a mantenere il senso di comunità del nostro antico Borgo" rispondeva Fiammenghi quando qualcuno gli chiedeva se tutta la gente che si trovava in negozio fosse lì per comperare o per scambiare opinioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Ilerio Fiammenghi. Gestì la storica ferramenta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Storica ferramenta: addio a Carla RegnaniIn punta di piedi, un po’ come è stata per tutta la sua vita, ci ha lasciati improvvisamente Carla Regnani, 89 anni. La ferramenta fratelli Laffi diventa ’bottega storica’Un’ondata di affetto travolge la ferramenta di Marzabotto, che festeggia 78 anni di vita.