Storica ferramenta | addio a Carla Regnani

È scomparsa improvvisamente a 89 anni Carla Regnani, figura nota nel settore della ferramenta. La sua morte, arrivata in modo inatteso, ha lasciato un vuoto tra coloro che la conoscevano e hanno condiviso con lei molti anni di attività. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici, clienti e colleghi, che ricordano la sua presenza discreta e il ruolo importante che ha ricoperto nel suo campo.

In punta di piedi, un po’ come è stata per tutta la sua vita, ci ha lasciati improvvisamente Carla Regnani, 89 anni. Con la morte di Carla, scompare un pioniere del commercio scandianese, gestrice della Ferramenta Regnani Attilio. Una donna forte di una grande fede religiosa e laboriosa, che nonostante l’avanzare dell’età è rimasta attaccata al lavoro dietro al bancone della Ferramenta Regnani di Piazza della Libertà,10, fino ad alcuni giorni dopo Pasqua. Poi uno strano malessere ne avrebbe consigliato un ricovero ospedaliero, dove due giorni fa è sopraggiunto il decesso all’ospedale Santa Maria Nuova. Carla, era la figlia di Attilio Regnani che nel 1923 aprì la bottega su via Vallisneri, per poi spostarsi poco più avanti, durante la seconda guerra mondiale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Storica ferramenta: addio a Carla Regnani Notizie correlate La ferramenta fratelli Laffi diventa ’bottega storica’Un’ondata di affetto travolge la ferramenta di Marzabotto, che festeggia 78 anni di vita. Chiude la storica ferramenta di Boccea aperta da oltre 50 anniMercoledì 25 marzo chiuderà la “Ferramenta Ruberto”, storica attività di via Boccea 128 aperta nel 1971.