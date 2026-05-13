Addio a Giuseppe Incarbone | la scomparsa di un pilastro dell’istruzione
È deceduto Giuseppe Incarbone, figura di rilievo nel settore dell’istruzione. Tra le sue iniziative, ha adattato le lezioni sulla Divina Commedia per favorire il riscatto sociale degli studenti. Il preside aveva un rapporto stretto con il noto scrittore Gesualdo Bufalino, con cui condivise momenti di approfondimento culturale. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo scolastico e culturale.
? Punti chiave Come ha trasformato le lezioni sulla Divina Commedia in riscatto sociale?. Quale legame speciale univa il preside al grande scrittore Gesualdo Bufalino?. Cosa stava cercando di ricostruire attraverso il suo ultimo volume storico?. Perché il professore considerava la sua famiglia il vero successo personale?.? In Breve Iniziò la carriera nel 1955 come insegnante presso la scuola serale per adulti.. Collaborò con lo scrittore Gesualdo Bufalino durante gli anni della formazione pedagogica.. Dirigeva il Liceo Linguistico Paritario Lanza di Vittoria dal 2010.. Studiava la storia di Baia Dorica a Scoglitti per un volume inedito.. Il professor Giuseppe Incarbone, figura storica della scuola di Vittoria, è venuto a mancare nei giorni scorsi all’età di 90 anni, lasciando un vuoto profondo nel tessuto culturale del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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