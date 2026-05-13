Addio a Giuseppe Incarbone | la scomparsa di un pilastro dell’istruzione

È deceduto Giuseppe Incarbone, figura di rilievo nel settore dell’istruzione. Tra le sue iniziative, ha adattato le lezioni sulla Divina Commedia per favorire il riscatto sociale degli studenti. Il preside aveva un rapporto stretto con il noto scrittore Gesualdo Bufalino, con cui condivise momenti di approfondimento culturale. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo scolastico e culturale.

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