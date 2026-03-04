Addio a Giuseppe Di Gennaro l' Aretino piange la scomparsa dell' ex capo della superprocura antimafia

L'Aretino piange la scomparsa di Giuseppe Di Gennaro, ex capo della superprocura antimafia, morto all'età di 101 anni. Era stato nominato reggente nel 1992, dopo le stragi in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino insieme alle loro scorte. La sua morte segna la fine di una lunga carriera nel mondo della magistratura italiana.

Durante gli anni di piombo Di Gennaro venne sequestrato dai Nap (Nuclei armati proletari) e minacciato di morte dai terroristi delle Brigate Rosse Lutto nel mondo della magistratura italiana. Si è spento all'età di 101 anni Giuseppe Di Gennaro, ex capo della superprocura antimafia, nominato reggente nel 1992 dopo le stragi in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con le loro scorte. Nato a Napoli il 16 marzo 1924, viveva a Monte San Savino dove, nel 1995 aveva tentato la carriera politica candidandosi come sindaco. La cerimonia funebre si è svolta oggi nella chiesa di Sant'Agostino. Come riporta NapoliToday.it, durante gli anni di piombo Di Gennaro venne sequestrato dai Nap (Nuclei armati proletari) e minacciato di morte dai terroristi delle Brigate Rosse. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

E' morto all'età di 101 anni il magistrato Giuseppe Di Gennaro, ex capo della Superprocura antimafiaArezzo, 4 marzo 2026 – E' morto all'età di 101 anni il magistrato Giuseppe Di Gennaro, ex capo della Superprocura antimafia, nominato reggente nel...

Grave lutto nel mondo della magistratura: addio a Giuseppe Di GennaroAddio all'ex capo della Superprocura antimafia, nominato reggente nel 1992 dopo le stragi mafiose in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo...

Altri aggiornamenti su Addio a Giuseppe Di Gennaro l'Aretino....

Temi più discussi: Addio al magistrato Giuseppe Di Gennaro, guidò la Direzione antimafia dopo gli attentati a Falcone e Borsellino. Fu candidato sindaco; Elezioni Provinciali: trionfa l'agro aversano, De Filippo il più votato, flop Santa Maria Capua Vetere; CIA Levante Bari-Bat, Giuseppe De Noia riconfermato presidente; SANTA MARIA CAPUA VETERE - Elezioni provinciali, cinque candidati zero eletti: fuori anche l'uscente Gaetano Di Monaco. Beffato al foto finish il giovane Giuseppe Di Monaco.

Addio a Giuseppe Di Gennaro, l'Aretino piange la scomparsa dell'ex capo della superprocura antimafiaDurante gli anni di piombo Di Gennaro venne sequestrato dai Nap (Nuclei armati proletari) e minacciato di morte dai terroristi delle Brigate Rosse ... arezzonotizie.it

Grave lutto nel mondo della magistratura: addio a Giuseppe Di GennaroAddio all'ex capo della Superprocura antimafia, nominato reggente nel 1992 dopo le stragi mafiose in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con le loro scorte ... napolitoday.it

SociaLab. By Sight · Counting Stars (Instrumental). Giuseppe Digennaro | Ceramica, territorio e narrazione artigianale Giuseppe Digennaro è ceramista e guida culturale di Side Ceramiche, una realtà artigianale di Gravina in Puglia dove la lavorazione dell’ar facebook

Oggi al MIM ho incontrato Filomena Di Gennaro, vittima di tentato femminicidio e simbolo di rinascita. La sua testimonianza è un insegnamento per i giovani: avvieremo una collaborazione per portare la sua esperienza nelle scuole e promuovere la cultura del x.com