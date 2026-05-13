La comunità della Valdichiana piange la scomparsa di Fausto Pacchieri, figura nota per il suo ruolo di presidente dell’Anpi di Chiusi. La sua vita è stata caratterizzata da un impegno costante e da un atteggiamento pratico e generoso, che si rifletteva nelle numerose discussioni con i suoi interlocutori. La perdita di Pacchieri rappresenta un momento di lutto per il territorio, dove era conosciuto e stimato.

"Non eri semplicemente il presidente dell’Anpi di Chiusi, eri soprattutto un compagno generoso e pragmatico, con cui le discussioni non erano mai scontate. Non so immaginare la nostra comunità senza la tua vitalità e il tuo spirito partigiano". Silvia Folchi, presidente dell’Anpi di Siena, ha commentato così la scomparsa di Fausto Pacchieri (nella foto), che avrebbe compiuto 64 anni il 7 giugno. I funerali laici sono previsti oggi, alle 15, al Chiostro di San Francesco a Chiusi Città. Pacchieri era molto conosciuto a Chiusi, un "comunista" benvoluto anche da chi non la pensava come lui, schietto come solo certi toscani sanno essere, amante della vita e fieramente convinto delle proprie idee.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Fausto Pacchieri. La Valdichiana è in lutto

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