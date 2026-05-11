Porto Sant’Elpidio piange la scomparsa dell’imprenditore, che ha combattuto contro la Sla fino all’ultimo respiro. Fino a quando le forze glielo hanno permesso, ha affrontato la malattia con determinazione, mantenendo la sua presenza attiva e vicina a familiari e amici. La sua morte è avvenuta il 10 maggio 2026, lasciando un vuoto nella comunità locale. La notizia ha fatto il giro della città, con molte persone che si sono raccolte per ricordarlo.

Porto Sant’Elpidio, 11 maggio 2026 – Fino a quando le forze glielo hanno consentito, nonostante la Sla che lo ha colpito 8 anni fa, Fausto Chioini, ha continuato a ‘parlare’ (con gli ausili) affidando al mondo esterno pensieri, emozioni, immagini di vita quotidiana, presente e passata, attraverso la pagina Facebook. Quella pagina che, da ieri, sta accogliendo pensieri, dolore e sconforto dei tantissimi che piangono la sua scomparsa. “Io lotto come un maratoneta – scriveva Chioini già qualche settimana fa – ma sono alla fine”. Si sbagliava, perché gli era stato concesso altro tempo prezioso, da usare anche per seguire l’organizzazione da...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio all’imprenditore Fausto Chioini, ha lottato fino alla fine contro la Sla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Addio a Fausto Chioini: scompare l’imprenditore e atleta della Corva? Punti chiave Come ha trasformato la sua battaglia contro la SLA in solidarietà? Chi porterà avanti l'eredità sportiva e aziendale della famiglia...

Addio a Lorenza Licenziati, la conduttrice che ha lottato con coraggio fino alla fine.Addio a Lorenza Licenziati, la conduttrice che ha lottato con coraggio fino alla fine.

Argomenti più discussi: Addio all’imprenditore Fausto Chioini, ha lottato fino alla fine contro la Sla; Addio Fausto Chioini, imprenditore e atleta di Sant'Elpidio a Mare. Promosse la Brain Run contro la Sla. Oggi il funerale; Porto Sant’Elpidio piange la scomparsa di Fausto Chioini; Addio a Fausto Chioini | scompare l’imprenditore e atleta della Corva.