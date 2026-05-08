Lo scorso sabato a Monastier si è verificato un incidente mortale che ha coinvolto un noto imprenditore della zona. L'uomo, residente a Cusignana, era molto conosciuto nel territorio per la sua attività e il suo impegno nel tessuto sociale locale. La notizia ha suscitato grande commozione tra amici, familiari e cittadini, che si sono riuniti per ricordare la sua figura. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

? Punti chiave Come è avvenuto l'incidente mortale a Monastier lo scorso sabato?. Chi era l'imprenditore che ha segnato il tessuto sociale locale?. Perché la comunità di Cusignana ha reagito con tanta partecipazione?. Cosa ha scosso profondamente il legame tra Ponzano e Giavera?.? In Breve Scontro mortale avvenuto sabato scorso a Monastier durante un tragico incidente in moto.. Cerimonia funebre celebrata nella parrocchia di Cusignana tra familiari e conoscenti.. Lutto collettivo che coinvolge le comunità di Ponzano e Giavera del Montello.. Il pomeriggio di ieri a Cusignana, fra le strade di Giavera del Montello, è stato segnato dal commiato per l’imprenditore Fausto Lamonato, deceduto all’età di 56 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Fausto Lamonato: commozione a Cusignana per l’imprenditore

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