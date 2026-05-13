Addio a Carmen Dell' Eva la stella del Rifugio Baita Tonda

Il Rifugio Baita Tonda di Folgaria ha annunciato la scomparsa di Carmen Dell’Eva, nota come la sua “stella più luminosa”. La donna, residente in Olivi, è morta nelle ultime ore all’età di 93 anni. La struttura ha espresso il suo cordoglio tramite una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

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