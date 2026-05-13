Addio a Carmen Dell' Eva la stella del Rifugio Baita Tonda

Da trentotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Rifugio Baita Tonda di Folgaria ha annunciato la scomparsa di Carmen Dell’Eva, nota come la sua “stella più luminosa”. La donna, residente in Olivi, è morta nelle ultime ore all’età di 93 anni. La struttura ha espresso il suo cordoglio tramite una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso.

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“Oggi il Rifugio Baita Tonda perde la sua stella più luminosa”. È con queste parole che il celebre rifugio di Folgaria ha voluto salutare Carmen Dell’Eva, in Olivi, scomparsa nelle scorse ore all’età di 93 anni. Da oltre cinquant’anni, dal 1971, era proprietaria del rifugio assieme al marito.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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