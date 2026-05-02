Auto nella scarpata dopo la giornata in baita con la famiglia | l' addio a Gianfranco

Dopo una giornata trascorsa in baita con la famiglia, un'auto è finita in una scarpata, portando alla morte di Gianfranco Brichetti, di 84 anni. La salma è stata trasferita alla casa del commiato dell’agenzia funebre Melotti di Edolo, dove è stata ricomposta. L’incidente stradale ha causato il decesso dell’uomo, senza che siano state rese note ulteriori circostanze.

È stata ricomposta e riposa alla casa del commiato dell’agenzia funebre Melotti di Edolo la salma di Gianfranco Brichetti, morto a 84 anni in un drammatico incidente stradale. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di venerdì 1° maggio. Brichetti stava rincasando dopo aver trascorso la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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