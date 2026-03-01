La casa di Mauro Morandi sarà distrutta | addio al rifugio del guardiano della spiaggia rosa

La casa di Mauro Morandi, situata sull’isola di Budelli, sarà demolita dopo più di trent’anni di presenza sull’isola. La struttura, conosciuta come il rifugio del guardiano, è stata un punto di riferimento per molti anni. La decisione di distruggerla è stata comunicata recentemente, segnando la fine di un’epoca per chi ha vissuto e amato quel luogo.

Cancellato il simbolo di 32 anni di custodia solitaria da parte del modenese scomparso un anno fa. Il direttivo dell'Ente Parco boccia l'ipotesi di un infopoint: "La struttura va rimossa per tutelare l'ambiente" La casa che per oltre tre decenni è stata il simbolo della resistenza di Mauro Morandi sull'isola di Budelli ha i giorni contati. La prima riunione del nuovo consiglio direttivo del Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena ha messo la parola fine a una lunga disputa, decretando la rimozione definitiva dell'abitazione situata a pochi passi dalla famosissima Spiaggia Rosa. Negli ultimi anni, dopo che Morandi era stato costretto ad abbandonare l'isola nel 2021, si erano rincorse diverse ipotesi sul futuro della struttura. L'epopea dell'eremita di Budelli giunge al suo atto finale con una decisione che segna la fine definitiva di un'epoca per l'arcipelago di La Maddalena. A un anno dalla scomparsa di Mauro Morandi, avvenuta nel gennaio del 2025