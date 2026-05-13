Durante una trasmissione su YouTube, un opinionista sportivo ha espresso sorpresa riguardo al fatto che non si attribuiscano meriti a un ex allenatore di calcio, sottolineando che il suo team non è mai sceso sotto al secondo posto in classifica. Ha anche fatto riferimento alla squadra guidata dall’allenatore, parlando delle sue prestazioni e della posizione raggiunta nel campionato. La discussione ha coinvolto aspetti relativi alle prestazioni del Napoli sotto la guida di Conte.

Daniele Adani, noto opinionista sportivo, ha parlato tra le altre cose anche del Napoli di Antonio Conte durante la trasmissione su Youtube “Viva el Futbol”. Di seguito un estratto significativo. Adani: “Conte deve avere i suoi meriti, non è mai arrivato sotto al secondo posto.”. “Il Napoli va a Pisa e ha l’Udinese in casa. Se mantiene la seconda posizione, Conte non è mai arrivato terzo. Da quando allena in Italia ha sempre fatto due risultati: o primo o secondo. Non capisco perché non si debbano dare meriti a Conte o si faccia fatica a dargliene. Ribadisco, non è mai arrivato terzo. Non so se andrà via. Real Madrid? Sembra siano già avanti con Mourinho.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Adani: “Non capisco perché non dare meriti a Conte, non è mai sceso sotto al secondo posto”

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IL PARERE - Adani: Non capisco perché si faccia fatica a dar meriti a Conte, è sempre arrivato o primo o secondo ift.tt/iedQ5x2 x.com

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