Lele Adani ha espresso apprezzamenti nei confronti di Antonio Conte e del suo ruolo come allenatore del Napoli, chiedendosi perché ci sia difficoltà nel riconoscerne i meriti. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento in cui si discute della figura dell’allenatore e del suo contributo alla squadra, senza fare riferimenti a eventuali polemiche o controversie. La discussione si concentra esclusivamente sui risultati e sulla percezione pubblica del tecnico.

"> Lele Adani prende posizione in difesa di Antonio Conte e del lavoro svolto sulla panchina del Napoli. Intervenuto durante la trasmissione Viva el Futbol, l’ex difensore ha elogiato il rendimento dell’allenatore salentino, sottolineando soprattutto la continuità di risultati ottenuta nel corso della sua carriera italiana. Secondo quanto dichiarato da Lele Adani a Viva el Futbol, il Napoli resta pienamente in corsa per chiudere il campionato al secondo posto nonostante il recente ko contro il Bologna: «Il Napoli ha Pisa e Udinese, se mantiene la seconda posizione al termine del campionato Conte in Italia non è mai arrivato terzo da quando allena».🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Adani esalta Conte: “Non capisco perché si faccia fatica a riconoscergli i meriti”

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