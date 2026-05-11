Un nuovo scontro tra Adani e Allegri ha attirato l'attenzione nel mondo del calcio. Durante un intervento, Adani ha affermato che Allegri viene spesso presentato come un vincente, ma negli ultimi sette anni non è mai arrivato nemmeno secondo in campionato. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, aprendo un dibattito sulla percezione del tecnico e sui risultati ottenuti nel periodo recente.

Schlager, l’obiettivo dei bianconeri ha deciso. La Juve nel suo futuro? Ecco cosa ha detto il centrocampista Joao Mario ritorna alla Juve? La posizione del Bologna sul possibile riscatto del portoghese in estate Vlahovic Juventus, fra rinnovo e addio: la volontà del calciatore è chiara. Ma c’è un possibile ostacolo. Gli aggiornamenti Lewandowski, l’obiettivo della Juve esce allo scoperto: «Ancora non so cosa farò. Ascolterò ancora qualche offerta e poi deciderò» Juventus Next Gen, il regolamento parla chiaro: i bianconeri cambieranno girone. Ecco dove saranno nella prossima Serie C Juventus Next Gen miniera d’oro: chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambola.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adani contro Allegri: «Viene descritto come un vincente, negli ultimi 7 anni mai nemmeno secondo»

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LELE ADANI CONTRO ALLEGRI DOPO MILAN UDINESE... ANZI NO

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