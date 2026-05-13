Actv continua il rinnovo della flotta | riecco il motobattello Bellotto

Da veneziatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il motobattello Bellotto torna in servizio a Venezia dopo cinque anni di manutenzione programmata. L’intervento ha portato a un rinnovo completo del mezzo, che ora presenta un layout aggiornato. La ripresa delle attività si inserisce nel processo di ammodernamento della flotta navale dell’azienda di trasporto pubblico locale. La riparazione e l’aggiornamento del battello sono stati comunicati dal comune di Venezia.

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Il comune di Venezia comunica che torna in servizio il motobattello foraneo Bellotto dopo l’intervento di manutenzione programmata con scadenza a cinque anni: un layout completamente rinnovato che segna un nuovo standard per la flotta navale Actv.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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