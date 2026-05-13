Actv continua il rinnovo della flotta | riecco il motobattello Bellotto
Il motobattello Bellotto torna in servizio a Venezia dopo cinque anni di manutenzione programmata. L’intervento ha portato a un rinnovo completo del mezzo, che ora presenta un layout aggiornato. La ripresa delle attività si inserisce nel processo di ammodernamento della flotta navale dell’azienda di trasporto pubblico locale. La riparazione e l’aggiornamento del battello sono stati comunicati dal comune di Venezia.
Il comune di Venezia comunica che torna in servizio il motobattello foraneo Bellotto dopo l’intervento di manutenzione programmata con scadenza a cinque anni: un layout completamente rinnovato che segna un nuovo standard per la flotta navale Actv.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Notizie correlate
La flotta Actv sempre più ibrida: 55 milioni per 19 nuove imbarcazioniAggiudicate le gare per la costruzione di 6 motobattelli foranei e 13 vaporetti a propulsione ibrida diesel-elettrico: prime unità entreranno in...
VIDEO| Tecnologici, sostenibili, accessibili e sicuri: con gli ultimi due convogli Trenitalia completato il rinnovo della flotta regionaleChiuso in anticipo il contratto servizio 2023-2033 da 71 milioni di euro sottoscritto con la Regione.