Actv ha annunciato un investimento superiore a 55 milioni di euro per la sostituzione e l’ampliamento della propria flotta nella laguna. Sono state assegnate le gare pubbliche per la costruzione di 6 motobattelli e 13 vaporetti, entrambi ibridi. Le consegne sono previste tra il 2027 e il 2029, con l’obiettivo di modernizzare il servizio di trasporto pubblico locale.

Aggiudicate le gare per la costruzione di 6 motobattelli foranei e 13 vaporetti a propulsione ibrida diesel-elettrico: prime unità entreranno in servizio nel 2027 Actv investe oltre 55 milioni di euro nel rinnovo della propria flotta lagunare: sono state infatti aggiudicate le procedure di gara a evidenza pubblica per la costruzione di 6 motobattelli foranei ibridi e 13 vaporetti ibridi, con consegne scaglionate tra il 2027 e il 2029. Un passo significativo nel percorso di ammodernamento del trasporto pubblico locale veneziano. I contratti sono stati affidati ai Cantieri Navali Vittoria di Adria e a Giacalone Shipyard di Mazara del Vallo. I... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - La flotta Actv sempre più ibrida: 55 milioni per 19 nuove imbarcazioni

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