VIDEO| Tecnologici sostenibili accessibili e sicuri | con gli ultimi due convogli Trenitalia completato il rinnovo della flotta regionale

Il rinnovo della flotta regionale in Abruzzo si deve all’arrivo di due nuovi treni di ultima generazione, parte di un progetto che ha già sostituito 30 veicoli su 45. Trenitalia ha concluso l’aggiornamento con questi convogli sostenibili, tecnologici e sicuri, migliorando la qualità del servizio per i pendolari. Questi treni offrono maggiore comfort e accessibilità, garantendo un viaggio più rapido e affidabile. La sostituzione completa della vecchia flotta rappresenta un passo importante per il trasporto pubblico locale.

Chiuso in anticipo il contratto servizio 2023-2033 da 71 milioni di euro sottoscritto con la Regione. A presentare i nuovi convoglio è l'amministratore delegato e direttore generale Trenitalia Gianpiero Sangiuliano: dimezzata l'età media della flotta che passa dai 25 del 2020 agli attuali 11. Su 45 treni, ora 30 sono completamente rinnovati. Tutte le novità "a bordo" "Si completa il percorso di ringiovanimento della flotta dei treni regionali in Abruzzo. Arrivano due treni di ultima generazione a completare questa fornitura di 11 per un complessivo di 30 treni su 45 completamente rinnovati.