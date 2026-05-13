Una proroga tecnica di due o tre mesi è stata concessa per bloccare temporaneamente lo scioglimento di ACS, evitando decisioni definitive in questa fase. La misura permette alla nuova amministrazione comunale di avere più tempo per valutare la situazione e prendere eventuali decisioni future sulla vertenza. Nessuna azione immediata viene intrapresa nelle prossime settimane, mantenendo la questione al momento sospesa.

Tempo di lettura: 3 minuti Una proroga tecnica di due o tre mesi per congelare ogni decisione immediata sulla vertenza ACS e consentire alla futura amministrazione comunale di affrontare il dossier. È questo l’esito principale dell’incontro che si è svolto in Prefettura ad Avellino tra i rappresentanti sindacali e il commissario prefettizio, Giuliana Perrotta. Secondo quanto riferito dai sindacati al termine del confronto, il commissario — insieme ai tecnici dirigenti presenti al tavolo, tra cui l’ingegnere Cicalese e il dottor Tolino — avrebbe dato disponibilità a una proroga utile a garantire continuità ai servizi e tutela occupazionale almeno fino all’insediamento del nuovo governo cittadino.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ACS, stop allo scioglimento: concessa la proroga

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