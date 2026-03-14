Deroga ePrivacy | proroga a agosto 2027 ma stop

La sala del Parlamento europeo ha approvato con 458 voti favorevoli, 103 contrari e 63 astensioni, la proroga della deroga alla direttiva ePrivacy fino al 3 agosto 2027. La decisione permette di mantenere in vigore le disposizioni attuali per altri due anni, con un limite temporale preciso stabilito dalla maggioranza dei votanti. La proroga è stata confermata dopo il dibattito in aula.

La sala del Parlamento europeo ha accolto con 458 voti a favore, contro 103 e con 63 astensioni, la decisione di estendere la deroga alla direttiva ePrivacy fino al 3 agosto 2027. Questa proroga mantiene in vigore il meccanismo che permetteva ai fornitori di servizi di effettuare una scansione volontaria delle comunicazioni per individuare materiale pedopornografico, ma introduce vincoli stringenti sulla crittografia end-to-end. L’approvazione non è stata immediata né priva di attriti: mentre la Commissione europea aveva proposto un’estensione fino al 2028, i legislatori hanno scelto una scadenza più ravvicinata, fissando la data limite al prossimo agosto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Deroga ePrivacy: proroga a agosto 2027, ma stop Articoli correlati Supplenze docenti a gennaio 2026: posto accantonato concorso, sostegno in deroga, proroga e conferma. Tutte le nomineGennaio 2026: il 7 gennaio (8 solo per la Sicilia, a meno di diversa decisione delle singole istituzioni scolastiche) si rientra a scuola dopo le... Supplenze docenti a gennaio 2026: posto accantonato concorso, sostegno in deroga, proroga e conferma dopo Natale. Tutte le nomineGennaio 2026: il 7 gennaio (8 solo per la Sicilia, a meno di diversa decisione delle singole istituzioni scolastiche) si rientra a scuola dopo le... Contenuti e approfondimenti su Deroga ePrivacy Temi più discussi: Ue. Abuso sessuale sui minori online: sì alla proroga della deroga alla privacy; Abusi sessuali su minori online: Parlamento UE proroga norme di rilevamento; Chat Control, stop dal Pe alla proroga della deroga temporanea. Parlamento Ue: proroga di deroga a norma su privacy che consente il rilevamento volontario online di materiale sugli abusi sessuali su minori(Strasburgo) Con 458 voti a favore, 103 contrari e 63 astensioni, il Parlamento europeo ha approvato oggi la proroga temporanea della deroga alla direttiva sulla e-privacy, in scadenza il 3 aprile 202 ... agensir.it Chat Control approvata dal Parlamento europeo estesa la deroga alle norme Ue sulla privacyProroga Ue sul rilevamento online di materiale pedopornografico Il Parlamento europeo ha approvato a Strasburgo la proroga della deroga alle norme Ue ... assodigitale.it