Concessioni balneari stop in Senato alla proroga | bocciato l’emendamento leghista

Al Senato, in tre ore, è stato respinto un emendamento leghista che prevedeva una proroga delle concessioni balneari. La proposta era inserita nel decreto “Commissari”, collegato alle infrastrutture e al progetto sul Ponte sullo Stretto. La bocciatura ha coinvolto anche le concessioni delle spiagge in Sicilia, Calabria e Sardegna, senza ulteriori approfondimenti o modifiche in aula.

In appena tre ore si è chiuso al Senato il tentativo della Lega di inserire nel decreto “Commissari” – collegato alle infrastrutture e al dossier Ponte sullo Stretto – una proroga delle concessioni balneari destinata ad avere effetti diretti anche su Sicilia, Calabria e Sardegna.L’emendamento, a.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Balneari, blitz al Senato: ok alla proroga delle concessioni in Sicilia, Calabria e Sardegna“In ragione dei danni alla fascia costiera provocati dal processo di progressiva erosione della costa, nonché dagli eventi meteorologici di... Commissione Bilancio del Senato respinge l’emendamento sulle concessioni balneariABBONATI A DAYITALIANEWS Stop alla proposta della Lega sul decreto ponte La Commissione Bilancio del Senato ha respinto l’emendamento presentato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Balneari, si arena il blitz della Lega: niente proroga delle concessioni; Ostia, il Consiglio di Stato chiude la partita sulle concessioni: gli stabilimenti vanno ai vincitori del bando; Caos concessioni balneari: stop del Ministero dopo il sì alla proroga per tre anni. Manca la copertura finanziaria; Sito Istituzionale | Concessioni balneari: Consiglio di Stato accoglie l'appello cautelare. Balneari, stop alla proroga in Calabria, Sardegna e Sicilia. Fallito il blitz della Lega, ma sui bandi resta il caosIl Carroccio aveva presentato un emendamento per estendere le concessioni nelle zone colpite dal maltempo, ma è arrivato l'altolà della Commissione bilancio del Senato. Intanto sull'applicazione della ... today.it Proroga concessioni balneari, stop in CommissioneDopo la possibilità di una proroga delle concessioni balneari fino al 2030, emerge ora un aggiornamento significativo che frena l’iter normativo ... livingcesenatico.it La Lega ha tentato l’ennesimo rinvio sulle concessioni balneari, spostando la scadenza al 2030 o persino al 2031 con il pretesto dei danni costieri. Probabilmente non passerà, ma la direzione è chiara: fermare le gare e proteggere i privilegi consolidati dei ba - facebook.com facebook Commissione Senato boccia l'emendamento Lega su proroga concessioni balneari. Votato da commissione Bilancio. Era modifica a dl ponte. Parere contrario del Mef #ANSA x.com